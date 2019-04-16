الكشف عن معلومات خطيرة وحديث بين قوش واحمد هارون قبيل عزل البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

افادت معلومات مؤكدة ان احمد هارون كان اول المعتقلين بعد لقاء عاصف جمعه بصلاح قوش داخل مباني جهاز الامن قبل ساعات من موعد الاعلان عن بيان الفريق اول عوض بن عوف .

وشهد اللقاء محاولة من هارون لاقناع صلاح قوش بفض الاعتصام من امام القيادة العامة بالقوة بواسطة كتائب مسلحة احضرها هارون من ولاية شمال كردفان خصيصا لتلك المهمة وفق جريدة اليوم التالي .

حيث تمكن هارون من ادخالها الى مباني القايدة العامة ظهر ذلك اليوم بادعاء انها قادمة من سلاح المدفعية عطبرة وتم احضار تلك القوات نهارا بواسطة سيارات بكاسي بيضاء .

وقالت المصادر ان قوش رفض السماح بتنفيذ العملية بزعنن انها ستسبب في مذبحة تشهد قتل العديد من المحتجين والحديث للمصدر .

واثار رفض قوش غضب هارون الذي اتهم المدير السابق لجهاز الامن صلاح قوش بالتامر عليه وباستدراجه من ولايته السابقة للانقضاض عليه وتدميره متوعدا اياه بالانتقام مرددا عبارة “الفورة مليون” .