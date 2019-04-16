إرتفاع نسبة التضخم في السودان

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الخليج 365 :
ارتفع المستوى العام للأسعار في شهر مارس الماضي بنسبة 2.60% عن شهر فبراير وسجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً في الشهر الماضي مقداره 1.1%.
ووفق البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء الذي صدر اليوم وتحصلت (سونا) على نسخة منه بلغ معدل التضخم في شهر مارس الماضي 45.4% مقارنة بـ 44.3% عن فبراير وعزا البيان الارتفاع للزيادة في مجموعة اللحوم والخبز والحبوب والسكر.
كما سجل معدل التضخم في المناطق الحضرية ارتفاعاً بلغ 3.1% في شهر مارس عن فبراير، إذ بلغت نسبته 44.7%. فيما انخفض في المناطق الريفية انخفاضاً طفيفاً من 46.2% في فبراير إلى 45.8% في مارس.
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