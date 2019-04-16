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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعث الرئيس فلاديمير بوتين، برقية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها لماكرون وللشعب الفرنسي عن تعاطفه، إثر الحريق المأساوي لكاتدرائية نوتردام في باريس.
ووفقا للكرملين، جاء في برقية بوتين: “نوتردام – الرمز التاريخي لفرنسا، كنز لا يقدر بثمن للثقافة الأوروبية والعالمية، وأحد أهم المقدسات المسيحية. ما حدث الليلة الماضية في باريس، ترك صدى مؤلما في قلوب الروس”.
وأعرب بوتين، عن أمله، في أن يتم ترميم هذا الصرح العظيم. وعرض على نظيره الفرنسي “إرسال أفضل المختصين الروس، الذين يملكون خبرة كبيرة في مجال ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، لترميم كاتدرائية نوتردام”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعبّر لماكرون عن تضامنه واقترح إرسال خيرة المرممين الروس إلى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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