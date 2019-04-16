تجسير الهوة بين العسكر والمعتصمين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يوما بعد آخر يسجل المجلس العسكري الانتقالي نقطة في تقاربه مع قوي الحراك الثوري التي أجبرت الجيش على الاطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير وبداية سلوك السودان طريق الحرية والانعتاق وصولا إلى ترسيخ قواعد الحكم الديموقراطي في البلد .

فبعد الرفض الشعبي الواسع جدا لترؤس الفريق عوض بن عوف للمجلس العسكري الانتقالي استجاب الرجل للضغط الشعبي وتنحى واعفى نائبه في خطوة اعتبرها البعض خطة مدروسة ومبرمجة من قبل المؤتمر الوطني لاختطاف الثورة وسرقة عرق الجماهير كما يفعل الشيوعيون في كل مناسبة وهاهم الكيزان يحكمون قبضتهم على مفاصل الدولة فما من مؤسسة ولا هيئة صغرت أو كبرت الا وعلى رأسها كوز ، بل إن الوظائف القيادية العليا وحتي الدرجات الوسيطة للكيزان فيها حضور واضح لانخطئه العين ، وهم بسيطرتهم هذه ليسوا الا تطبيقا حيا لفكرة الدولة العميقة وتجذرها في كل المفاصل ، ومع ذلك هاهو المجلس العسكري عبر الناطق الرسمي باسمه الجنرال شمس الدين كباشي يهيئ الناس ويهديهم ويمتص الغضب الذي اعتمل في النفوس بعد المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة السياسية الفريق عمر زين العابدين الذي لم يكن موفقا ابدا في كلامه لا في الشكل ولا المضمون ، لكن الجنرال كباشي نجح في تجسير الهوة قليلا بين المجلس وعموم الثائرين المرابطين أمام مبني القيادة العامة بحديثه عن محاسبة المفسدين وكل المتورطين في قضايا الفساد عبر قضاء نزيه مستقل ، وايضا حديثه الهام عن قيام المجلس بتشكيل لجان في المركز والولايات لحصر ممتلكات المؤتمر الوطني والتدقيق بشأنها والتحقيق حولها وهذا المطلب ظل غالب المحتجين ينادون به مما يعتبر ذكره من قبل المجلس العسكري والتأكيد عليه خطوة هامة في مسار تقوية جدار الثقة المتهاوي اصلا بين العسكر منذ مجيئهم والشباب المعتصم في الساحات العامة.

ومنا أعجب الكثيرين واعتبروه استجابة لمطالبهم قرار المجلس الذي استبعد حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في المشاورات والترتيبات المتعلقة باختيار الحكومة التي تتولي إدارة البلد في الفترة الانتقالية الحالية وهذا القرار له مايبرره بالطبع إذ أن الناس غير مستعدة ابدا للجلوس مع حزب ظل طوال فترة حكمه يستفرد بالبلد وينهب خيراتها ويعمل على اقصاء الاخرين وحتي تمومة الجرتق التي يزين بها شكل حكمه الخارجي ليست إلا تمثيلية ليتصور البعض أن هناك شراكة حقيقية بين عدد من القوى السياسية في إدارة الشأن العام والامر في مجمله ليس إلا تمثيلا على الناس وضحكا عليهم ، لذا كان قرار استبعاد المؤتمر الوطني من ترتيبات المرحلة الانتقالية قرارا صائبا وسيسهم في رفع معدل الثقة بين الجمهور والمجلس العسكري الانتقالي.

هذا غير الإعلان عن إطلاق سراح الضباط الذين اعتقلوا لمناصرتهم الثورة وكذلك قرار إعفاء سفيري السودان بواشنطن وجنيف وكلها خطوات هامة في تأكيد هذه الثقة التي ستدفع بالبلد الى الامام وتعمل على تجسير الهوة الحالية بين العسكر وقوي الثورة.