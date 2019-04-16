المجلس العسكري يؤكد بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن حتى تحقق أهدافها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بقاء قوات بلاده المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن “حتى تحقق أهدافها”.

وقال دقلو في تصريح لوكالة “سونا” الرسمية: “إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف، وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه”.

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وطرحت قوات الدعم السريع في السودان عبر صفحتها الرسمية في “تويتر” الأحد الماضي، استفتاء بشأن القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن منذ عام 2015.

وأعلن الجيش السوداني، في يناير 2016، سقوط أول قتيل من جنوده في اليمن إثر حادث عرضي وقع أثناء أداء عمل إداري تمثل في إزالة وحرق أنقاض خارج مخيم للجنود السودانيين في عدن.

وأطلق الجيش السعودي عمليتي “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل” عام 2015، بمشاركة عدة دول عربية، بعد سيطرة قوات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، على العاصمة صنعاء.