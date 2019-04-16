تركيا قد تدخل تعديلات على منظومات “إس 400” لإقناع واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن تركيا قد تجري تعديلات على المعايير الفنية لمنظومة الدفاع الصاروخي “إس-400″، إذا أثبتت الولايات المتحدة أنها تمثل تهديدا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أكار قوله للصحفيين خلال زيارته للولايات المتحدة: “من المرجح أن تقوم إس-400 بحماية المدن ذات الأهمية الاستراتيجية والمقرات في إسطنبول وأنقرة. في الوقت نفسه، سيتم نشر طائرة إف-35 في القاعدة الجوية في ملطية. هذه المدن تقع بعيدا عن بعضها بعضا. وإذا أثبت الجانب الأمريكي وجود تهديد، فسنقوم بإجراء تغييرات على معايير منظومة إس-400”.

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن الجانب الروسي أعلن خلال المحادثات الأخيرة في موسكو، عن استعداده لتوريد منظومة “إس-400” إلى تركيا في حزيران/يونيو المقبل، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار المواعيد الفعلية لتوريد المنظومات ودخولها في خدمة القوات المسلحة التركية.

وفي سياق تعليقه على مطالب الجانب الأمريكي بتعليق الصفقة مع روسيا بشأن “إس-400″، أشار أكار إلى أن لغة التهديدات والإنذارات النهائية غير مقبولة في الحوار مع تركيا.

وأوضح متابعا: “العقد بشأن منظمات الدفاع الجوي “إس-400” ليس له أي علاقة بمشاركة تركيا في برنامج إنشاء صواريخ الجيل الخامس “إف-35″… وهناك منظومات “إس-400” تم نشرها في سوريا، وطائرات “إف-35″ في خدمة جارتها إسرائيل، في هذه الحالة، في واشنطن، لا أحد يعبر عن أي مخاوف بشأن هذه المسألة. والوضع مشابه في منطقة بحر البلطيق”.

كما أكد أن أنقرة لا تزال تناقش مع واشنطن شروط عقد توريد منظومة “باتريوت” للدفاع الجوي الأميركية.