عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

مخاطبة الإمارات وماليزيا للكشف عن أرصدة مسؤولين سابقين

المجلس العسكري يعتزم إعادة المحاكمات التي تمت فيها تسويات أو تحلل

“السكة حديد” تطلب من المعتصمين السماح بتسيير القطارات لتوصيل الوقود

مجلس السلم الإفريقي يمهل المجلس العسكري أسبوعين لتسليم السلطة للمدنيين

بريطانيا تدعو للكشف عن مكان”البشير” وكبار شخصيات النظام السابق

“تجمع المهنيين” يطالب بإقالة رئيس القضاء والنائب العام

صحيفة مصادر

أجهزة الاستخبارات تواصل مداهمة مقار وواجهات المؤتمر الوطني

شخصية رفيعة تسجل زيارة لأسرة الرئيس السابق عمر البشير

صحيفة الأخبار

تجمع المهنيين يطالب بإقالة رئيس القضاء والنائب العام

مهلة أفريقية للمجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين

أخبار اليوم:

الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري الانتقالي (١٥) يوماً لتسليم السلطة للمدنيين

علي الحاج : نحن من أسقطنا النظام من الداخل مع آخرين دون تفاصيل

محمد ناجي الأصم : تجمع المهنيين السودانيين يطالب بحل المجلس العسكري

المؤتمر الوطني : سنواجه قرار المجلس العسكري حول ممتلكات الحزب بالقانون

حميدتي : متمسكون بالتزاماتنا بالتحالف العربي وبقاء قواتنا باليمن

وزير النفط بجنوب السودان : أحداث السودان لم تؤثر علي تدفق النفط

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الجريدة

محاولة لفض الاعتصام وتجمع المهنيين يطالب بإقالة رئيس القضاء

بريطانيا تطلب توضيحًا حول مكان البشير وتحذّر من العنف

المراجع: تلاعب بـ”النقل النهري” أفقد الدولة “50” مليون دولار

مركز حقوقي يحذّر من خلافات المعارضة

الشعبي: أتينا بالإنقاذ وإزاحة البشير جزء من توبتنا لله

التيار

السيسي..زيارة وشيكة إلى الخرطوم

الكهرباء..تدابير احترازية تجنبًا للقطوعات خلال رمضان

رئيس المجلس العسكري يعيد تشكيل رئاسة أركان الجيش

تجمع المهنيين يطالب بمجلس سيادي مدني عسكري

توقعات بوقف برمجة قطوعات الكهرباء خلال أيام

السوداني

“الاتحاد الأفريقي” يمهل المجلس العسكري”15″ يومًا لتسليم السلطة للمدنيين

“تجمع المهنيين” يطالب بإقالة رئيس القضاء والنائب العام

الآلاف يتمسكون باستمرار الاعتصام..حميدتي: القوات السزدانية باقية باليمن

محاولة لفض الاعتصام و”الدعم السريع” تؤكد قيامها بحملات نظافة

آخر لحظة

علي الحاج: لعبنا دورًا في إسقاط نظام المخلوع البشير

سلمان وتميم وسلفاكير يهاتفون البرهان ويؤيدون المجلس

مطالبات بمصادرة ممتلكات رموز الوطني

حميدتي يلتقى سفراء بريطانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي

البرلمان العربي يدعم المرحلة الانتقالية بالبلاد

مقتل”14″ نازحًا في اشتباكات بمعسكر كلمة

الانتباهة

علي الحاج: ذهاب الطاغية البشير جزء من توبة الإسلاميين

حرق مزارع تخص رموز”الإنقاذ” والخسائر تفوق مليون دولار

تجمع المهنيين يطالب بإقالة رئيس القضاء والنائب العام

هيئة جديدة لأركان الجيش

“الإطاحة بالبشير” تؤجل اجتماعًا لسد النهضة

البوشي: الدولة العميقة ما زالت موجودة.. وود قلبا يطالب برفع الظلم