أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق16أبريل2019م

الخليج 365 : نستعرض لكم مؤشر سعر صرف الدولار و أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء16 ابريل 2019م. اسعار العملات في السوق السوداء : العملة الاجنبية سعر الصرف مقابل الجنيه الدولار الامريكي 68.00 جنيها ( التعاملات البنكية 80 ) الريال السعودي 18.20جنيها الدرهم الاماراتي 20.40 جنيها اليورو 78.00 جنيه الجنيه الاسترليني 90.11 جنيه الجنية المصري 3.00 جنيه الريال القطري 19.10 جنيه

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