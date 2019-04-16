إسرائيل تصدر تحذيرا خطيرا لمواطنيها في مدينة سيناء المصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالبت إسرائيل مواطنيها الموجودين في سيناء بمصر، بالعودة فورا إلى إسرائيل، بعد ورود معلومات بنية “داعش” و”القاعدة” استهدافهم.

القاهرة —سبوتنيك. وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل “يهودا وعربا” من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي “داعش والقاعدة” بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد”. المادة السابقة إيران تستعرض مقاتلة “صاعقة” محلية الصنع لأول مرة المقالة القادمة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق16أبريل2019م

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