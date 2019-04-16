اندلاع حريق ضخم في المسجد الأقصى

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
سيطر فريق إطفائية المسجد الأقصى المبارك، مساء الاثنين، على حريق شبّ في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
نشرت قناة الأقصى الفضائية، مقطع فيديو لحريق قالت إنه بغرفة الحراس الخارجية على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى.
وقال مصدر في الأوقاف الإسلامية إن الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح.
ويقع المصلى المرواني تحت ساحات المسجد الأقصى الجنوبية الشرقية، ويتحد حائطاه الجنوبي والشرقي مع حائطي المسجد الأقصى، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
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