حرق مزارع تخص رموز الانقاذ والخسائر تفوق مليون دولار

اضرم مواطنون غاضبون بمحلية جبل اولياء النار في 4 مشاريع ضخمة بمنطقة مشاريع سندس الزراعية تقوم بانتاج علف الرودس الى دول الخليج. فيما تمكنت الشرطة من توقيف 13 متهما متلبسين بعمليات حرق المشاريع التي تخص شخصيات رفيعه تتبع للمؤتمر الوطني وقدرت الخسائر الاولية للحرائق التي غطت مساحات تفوق ال 500 فدان باكثر من مليون دولار.

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