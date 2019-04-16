دا ما ربيع عربي دي كتاحة سودانية "الربيع السوداني"

بدأ الربيع السوداني ثورةً سلمية من أجل تحقيق الحرية والعدالة والديموقراطية ،وتخلصت من حكم الديكتاتور الطاغية في شخصه.

السودانيون الذين كانوا يخشون مجرد الكلام والهمس أو "حديث الإشارة " تحسباً من أي تقرير أمني قد يحوّل المقبوض عليه منهم نسيا منسياً، انتفضوا في وجه هذا الظلم والواقع البائس الذي عانوا منه على مدى ٣٠ عاماً.

بدأت الثورة من عطبرة وتحمّست لها بقية الولايات السودانية حيث انتشرت " عدوى" الحرية وبات الشعب جميعا يهتف بصوت واحد : " الشعب يريد إسقاط النظام " ، بعد أن كانت غاية الغايات للبعض منهم هي " إصلاح النظام" في حراك سلمي دام ستة أشهر شهد عليها العالم رغم القتل والبطش .

أعجبتهم ثورتهم فغنوا ورقصوا للحرية ووزعوا الورود وتظاهروا بسلمية ، من أجل تحقيق الهدف الأكبر في بناء سودان جديد تعددية ديموقراطية.

إلا أن هذا لم يعجب النظام السوداني، الذي لا ير في السودان إلا " سودان البشير " ، لذلك ، كان خياره مواجهة الشعب بالقبضة الأمنية ورفع شبيحته شعار : " البشير أو نحرق البلد " ، وهو ما جرى ويجري يومياً من تدمير للشعب ومؤسسات الدولة، وإهلاكٍ للحرث والنسل .

لقد أصبح الربيع السوداني صيفا لهابا لدرجة الغليان ، بعد أن حوّل النظام السوداني إلى ما يشبه بلدا ضربه زلزال ، ووظف كل عدته وعتاده ووسائله الشيطانية في إثارة الأحقاد والنعرات الطائفية من أجل تحويل الصراع ضده إلى حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد ، فخرج السودانيون يهتفون : "يا العنصري يا المغرور كل البلد دارفور " .

لقد شهدت الثورة السودانية المظفرة انقسامات دولية لافتة ، إذ تعامل الجميع معها ، كل وفق مصالحه واستراتيجياته القريبة والبعيدة ، مما زاد من عدد الشهداء وتكلفة الدمار في الوطن.. والإنسان .

ها هي الولايات المتحدة لم تدعم الثورة إلا دبلوماسيا طوال فترة الثورة

وها هي الدول العربية لا تتوقف عن مدّ النظام بأسلحة القمع ، مع أن هذا الإمداد يكلفها خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

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و تضغط بكامل قوتها للإبقاء على شرعية من لا شرعية له في السودان ، فيعلن وزراء خارجيتها دعم المجلس العسكري ويهرول البعض منهم باجارء اتصالات هاتفية دعما للجملس الانقلابي.

والبعض منها تقف صامتة وعاجزة تماما إلا بمقدار ما شاء لها الآخرون التحرك أو مباشرة الفعل .

أما الإجابة عن أسباب ما ذكرناه أعلاه فإننا نذكرها سريعا :

- أما الولايات المتحدة التي تدّعي دعمها للشعب السوداني، فإنها أقرب إلى هذا النظام من باب المصلحة ، وهذا من أساسيات بقاء أي رئيس أمريكي في موقعه بشروط الكونجرس : الحاكم الفعلي للولايات المتحدة .

- أما " بعض " العرب ، فحدث ولا حرج ، إذ كيف يفعل من ليس بيده أن يتحرك إلا عبر الريموت لضمان مصالحهم ومصالح من يحركهم .

كل هؤلاء وأولئك ، وقفوا في وجه شعب أعزل تسلح بالسلمية فقط ، بعد أن نضبت كل موارد السلاح إلا بما شيء لها أن تُخرج من " دِلاء " تطفح إما مدافع ليزر ، أو مدافع منجنيق ، ولكن النصر حليف الإرادة وليس حليف العدة والعتاد ، وها هي بشائره تنبلج في الآفاق المعتمة ، في درب السودان الحرة .

#تسقط_ثالث

#لم_تسقط_بعد

#مدن_السودان_تنتفض

#اعتصام_القياده_العامه

#السودان_الاضراب_العام