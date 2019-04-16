ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019م

صحيفة أخبار اليوم:

- الاتحاد الأفريقي يمهل المجلس العسكري الانتقالي (١٥) يوماً لتسليم السلطة للمدنيين.

- علي الحاج : نحن من أسقطنا النظام من الداخل مع آخرين دون تفاصيل !

- محمد ناجي الأصم : تجمع المهنيين السودانيين يطالب بحل المجلس العسكري .

- المؤتمر الوطني : سنواجه قرار المجلس العسكري حول ممتلكات الحزب بالقانون .

- حميدتي : متمسكون بالتزاماتنا بالتحالف العربي وبقاء قواتنا باليمن .

- وزير النفط بجنوب السودان : أحداث السودان لم تؤثر علي تدفق النفط .

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البرهان يباشر مهامه بالقصر الجمهوري

- البرهان يتلقي اتصالات من قادة عرب وافارقة

- دقلو : بقاء القوات السودانية باليمن

- رئيس القضاء يشيد بأداء قوات الشرطة

- دقلو يلتقي سفير الاتحاد الأوربي

- الاعلان عن تحالف سياسي جديد باسم تقود

- ود قلبا والبوشي يطالبان بتنفيذ مطلوبات الثورة

- اشراقة تدعو لتشكيل حكومة تكنقراط ورئيس وزراءقومي

- سمساعة: حصاد90% من محصول القمح بمشروع الجزيرة

- انسياب عملية توزيع الدقيق بالقضارف

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- بريطانيا والنرويج تؤكدان دعمهما للمجلس العسكري الانتقالي

- مبعوث المجلس العسكري في أديس للقاء القيادة الإثيوبية والإتحاد الإفريقي والإيقاد

- مراسيم وقرارات بترفيع ضباط وإعادة تشكيل رئاسة أركان القوات المسلحة

- لجنة لإستلام دور وأصول المؤتمر الوطني

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- التوقيع علىى مذكرة التسليم والتسلم بين والى البحر الأحمر المكلف اللواء ركن فهى أحمد ضحوى والوالى السابق اللواء ركن مصطفى محمد نور.

- والى البحر الأحمر المكلف يقف على حجم المخزون المائى بأربعات ويوجه بضرورة إكتمال الصيانه والتأهيل قبل حلول الصيف

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والي النيل الابيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي يصدر قرارين يقضيان بتكوين لجان لاستلام وحصر وحفظ دور المؤتمر الوطني بالمحليات

- والي النيل الأبيض المكلف يقوم بجوله تفقدية شملت عدد من المخابز واسواق البيع المخفض واسعار السلع الضرورية باسواق مدينتي كوستي وربك

- والي النيل الأبيض يطمأن علي المخزون الاستراتيجي للوقود ويؤكد التزام حكومته بمعالجة المعوقات التي تعترض عمل المحطات

- اللجنة العليا لحج العام 1440 هـ بولاية النيل الأبيض تعقد اجتماعا وتستمع لتقارير عن ترتيبات الحج بالسودان والمملكة العربية السعودية

- مدير إدارة الفقر بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض يبحث مع مدير بنك الاسرة بتندلي تنفيذ مشروعات برنامج شامل

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هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور

- والي غرب دارفور اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود يلتقي مدير بعثة اليوناميد بالإنابة ويطلعه على مستجدات الساحة السياسية الراهنة بالبلاد

- والي غرب دارفور يلتقي قنصل جمهورية تشاد بالجنينة ويثمن دور القوات المشتركة في تحقيق الإستقرار في الحدود ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين

- قيادات الإدارة الأهلية بغرب دارفور يؤكدون مباركتهم لقرارات المجلس العسكري الإنتقالي

- المدير العام لوزارة التربية والتوجية حسن عبدالرازق يعقد إجتماعا مشتركا مع رؤساء الإدارات بوزارته بهدف متاقشة خطط واولويات الوزارة للمرحلة المقبلة

- الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية تستعرض في إجتماعها الدوري للربع الأول المسائل المتعلقة بدعم قضايا الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمتشردين

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- اللواء الركن مالك الطيب خوجلى والى والولاية المكلف يصدر عددا من القرارات بإعفاء وتعيين كل من امين عام الحكومة وامين عام ديوان الحكم المحلى والمديرين التنفيذيين لمحليتي اللعيت والفاشر ومدير عام وزارة المالية

- اعلان نتيجة شهادة الاساس للعام 2019 بنسبة نجاح بلغت 75,2% ووالي الولاية المكلف يؤكد اهتمام الدولة بالمعلمين وتهيئة البيئة المدرسية وسد نقص المعلمين بالمدارس

- والي الولاية المكلف يتعرف علي القضايا والمشكلات التي تواجه قطاع وشبكة مياه مدينة الفاشر

- المدير العام للوزارة الاستاذة منيرة عبد الرحمن بدوي تشير الى التراجع الكبير في نتيجة هذا العام بسبب التأرجح فى العام الدراسى وانعدام الوسائل الحركية وضمور الميزانيات اضافة الى محدودية التوجيه القاعدى وتباينها من محلية الى اخرى

- التلميذ عمار ياسر حامد من مدرسة زين العابدين الخاصة بنين يحرز المرتبة الاولى

- لجنة أمن محلية الفاشر تتفقد مقري النيابة العامة والدائرة القانونية بغرض تفقد العاملين ومؤازرتهم جراء الأضرار التي لحقت بمكاتب النيابة وذلك جراء احداث الخميس الماضي

شبكة الشروق نت

- البرهان يباشر مهامه بالقصر الجمهوري

- "الانتقالي العسكري" يطلع "السلم الأفريقي" على التطورات

- "تجمع المهنيين" يطالب بإقالة رئيس القضاء والنائب العام

- آبي أحمد يعلن إعجابه بالحراك "السلمي" بالسودان

- السيسي: مصر تدعم خيارات الشعب السوداني

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن محمد خضر يقوم بجولة تفقدية للمخابز بالولاية.

- شرطة مكافحة المخدرات بالولاية تضبط 4155 رأس حشيش بمدينة الدبكر.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان :لا تهاون مع المتلاعبين بعقول الشباب

- شرطة ولاية غرب كردفان تضبط اكثر من ثلاثة الف حبة ترمادول

- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية :المساحة المستهدفة بالزراعة هذا العام تقدر بثمانية مليون فدان

- مدير التحصين الموسع بالولاية يناشد كل من له طفل اقل من عمر عشر سنوات بالحرص على تحصينه حماية له من الحصبة والشلل