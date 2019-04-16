نجاة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال شرقي ليبيا

قال مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، الاثنين، إن سيارة مفخخة استهدفت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العقيد عادل مرفوعة، في منطقة سيدي خليفة شرقي مدينة بنغازي الليبية.

وأضاف، في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية"، أن العقيد مرفوعة نُقل على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات، مؤكدا أن حالته مستقرة.

انفجار سيارة مفخخة في محاولة لاستهداف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بنغازي

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

انفجار سيارة مفخخة في محاولة لاستهداف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بنغازي