مؤتمر البجا: شاركنا في الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس حزب مؤتمر البجا مساعد رئيس الجمهورية السابق، موسى محمد أحمد حمد، عن مشاركة حزبه في الثورة، وقال إنها كانت شبابية خالصة، في وقت أعلن دعم ومباركة حزبه لقرارات المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقال موسى في مؤتمر صحفي أمس: إن مشاركتهم في الحكومة لم تكن مع المؤتمر الوطني بل كانت مع الدولة، بيد أنها جاءت على خلفية اتفاقية الشرق، وشدد محمد أحمد على ضرورة محاسبة كل من تسبب في الفساد والقتل وإزهاق الأرواح البريئة طوال الثلاثين عاماً الماضية، وأضاف: (نخص مجازر سبتمبر 2013 ومجزرة 29 يناير بورتسودان وأبريل الحالية).