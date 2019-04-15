عاااجل…الكاف يرفض طلب الهلال

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الخليج 365 :
تلقى نادي الهلال، صباح اليوم الاثنين، خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يرفض فيه الطلب الذي تقدم به النادي بإعادة مباراته أمام النجم
الساحلي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية والمحدد لها يوم 22 إلى ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان وأمن على إقامة على ملعب بتروجيت بالعاصمة المصرية القاهرة في نفس التاريخ.
وكان نادي الهلال تقدم بخطاب إلى الكاف أمس الأول طلب فيه إعادة المباراة إلى ام درمان رافضاً اداءها بالقاهرة وقال أن الوضع أصبح يسمح بإقامة المباراة بعد الغاء قرار حظر التجول.
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