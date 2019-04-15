شريف“الفحيل” يعود إلى النجومية مرة أخرى بمواقفه الوطنية القوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاد الفنان الشاب شريف الفحيل إلى قلوب السودانيين مرة أخرى بعد المواقف القوية والداعمة للثورة السودانية، فبعد أن كان أول الفنانين الذين أعلنوا عن مواقفهم تجاه الحراك الجماهيري في بداياته أطلق “الفحيل”، مؤخراً أغنية وطنية جديدة استقبلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحفاوة كبيرة معبرين عن إعجابهم الكبير بموقفه من الثورة معلقين على وقفته حيث كتب أحدهم يقول: “شريف” فنان وإنسان غيور على بلده السودان.. هو الفنان الوحيد الراكز من مجموعة أغاني وأغاني.

وكان “الفحيل” حسب صحيفة المجهر، قد حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في البرنامج الأشهر (أغاني وأغاني)، إلا أنه فقد جماهيريته والكثير من أراضيه بعد ذلك وهو الأمر الذي أجبره على الهجرة إلى كندا، ولكنه عاد إلى واجهة النجومية مرة أخرى خلال الأيام السابقة بمواقفه الوطنية القوية.

ووصف متابع الفنان “الفحيل” بأنه (حبيب الشعب) حيث قال (حبيب الشعب والفنان الأول هنيئاً لك لقد كسبت قلب الشعب السوداني يا مناضل تحياتي لك) بينما أكد معلق مبادلته الحب قائلاً: (وأنت كمان بنحبك موووت يا شريف) ويذكر بأن الفنان “الفحيل” كان قد بث أغنية وطنية بعنوان (بنحبك موت) كلمات “جهاد عبر الله” ومن ألحانه وأدائه.