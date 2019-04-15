الأندية السودانية تتعرض لظلم واضح من منظومة الكرة الإفريقية 

الخليج 365 :

شكل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مؤخراً بتحويل مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي إلى جمهورية مصر العربية صدى كبيراً داخل وخارج القارة السمراء لعدة اعتبارات أبرزها أن الهلال لم يسمِ القاهرة لاستضافة المواجهة المعلقة في بطولة الكونفيدرالية وعندما تسلم خطاباً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طالب الأزرق بأن تعود المباراة لتلعب في أمدرمان بالجوهرة الزرقاء لا سيما بعد أن توفر الأمن والاستقرار بالبلاد مؤخراً وبعث الهلال بخطاب إضافي يسمي فيه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستضافة المباراة حال تعذر عودتها لأمدرمان غير أن “كاف” فاجأ الهلال بخطاب آخر يفيد فيه أن المباراة ستلعب يوم (22 ) إبريل الحالي في ملعب بتروجيت بالعاصمة المصرية، وهو الأمر الذي أثار العديد من ردود الأفعال الغاضبة في الشارع الأزرق حيث هاجم أنصار الأزرق مواقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وطالبوا بعودة المباراة لتلعب في أمدرمان وقد تحرك مجلس إدارة نادي الهلال صوب مقر كاف بتقديم مذكرة عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث طالب الهلال بحقه القانوني بأن تلعب المباراة الأسبوع المقبل في ملعب الهلال في أمدرمان، بعد أن عادت رحلات الطيران بصورة طبيعية كما أن اتحاد الكرة دعم موقف الهلال بضمان سلامة بعثة النجم الساحلي وخروج المباراة بالصورة المطلوبة وحتى ساعات متأخرة من ليلة أمس لم يحسم (كاف) الجدل غير أن هذا الظلم الذي تعرض له نادي الهلال يبين أن هنالك اتحادات معينة تتحكم في مقاليد الأمور في المنظومة الكروية داخل القارة السمراء ولم يكن هذا هو الظلم الوحيد لأنديتنا السودانية التي ظلت تعاني من سوء التحكيم الإفريقي وكذلك بعقوبات مالية كبيرة لا تتعرض لها الأندية الرياضية الأخرى داخل القارة السمراء رغم أن جماهير تلك الأندية تستخدم الشماريخ والألعاب النارية وغيرها من الأشياء الممنوعة؛ كما أن هنالك دولاً كمصر والجزائر بها أحداث لم تقل خطورة على إقامة المباريات ومع ذلك لم نسمع عن نقل مباراة للخارج أو تغريم أحد الأندية؛ وبالتالي فإن الأندية السودانية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم السوداني بحاجة لردة فعل قوية تحفظ لأندية السودان حقوقها وتمنع عنها الظلم الكبير في الفترة الأخيرة.

الهلال يتدرب بملعبه وسط روح معنوية عالية للاعبين

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واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال سلسلة تمارينه التحضيرية للمواجهات المنتظرة محلياً وإفريقياً خلال هذا الموسم. وقد أجرى الفريق الأزرق مساء أمس الأحد بملعبه في أمدرمان مراناً متعدد الأغراض حرص خلاله الإطار الفني لفريق الهلال على مواصلة العمل البدني والفني التكتيكي للاعبين من خلال جملة تدريبات ركز خلالها الإطار الفني على تلافي السلبيات والعمل على تصحيح الأخطاء التكتيكية داخل الملعب لتجهيز الفريق بصورة أكثر نموذجية لمواجهة النجم الساحلي التونسي الحاسمة في البطولة الكونفيدرالية والتي لم يحدد مكان إقامتها بصورة قاطعة حتى الآن في ظل التداعيات الأخيرة والخطاب الذي قدمه نادي الهلال بعودة المباراة إلى أمدرمان.

هذا وسيوالي الهلال تمارينه التحضيرية بالجوهرة الزرقاء عصر اليوم حيث سيجري الفريق مرانه الرئيسي لمواجهة هلال كادوقلي في بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي ستلعب في مدينة كادوقلي يوم الأربعاء المقبل، بينما لا يزال مصير بقية مواجهات الدوري الممتاز معلقاً لحين إشعار آخر يتعلق ببرمجة مباريات النخبة ودوري التحدي.