شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واجه الفنان حسين الصادق هجوماً عنيفاً جداً من الثوار أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في لحظة دخوله لساحة الاعتصام ولم يجد ادني اهتمام من الثوار ، فما كان من حسين بحسب صحيفة الأخبار إلا ترديد أغنية (أنا سوداني) للفت أنظار الثوار الذين طالبوه بالصمت فوراً وعدم ترديد الأغنية وقالوا له لا نرغب بوجودك بالقرب منا فقد جئت بحثاً عن الكسب الإعلامي وهتفوا في وجهه بعد ذلك مرددين: (ما دايرنك ما دايرنك نانسي عجاج احسن منك). المادة السابقة طرد مذيعة شهيرة من ساحة الاعتصام…. المقالة القادمة النخلة الحمقاء.. بقلم بابكر سلك

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كانت هذه تفاصيل خبر الثوار يهاجمون الفنان حسين الصادق ويطردونه من امام القيادة العامة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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