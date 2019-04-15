شاهد بالفيديو.. الفريق كمال عبد المعروف يحظى باستقبال الفاتحين من أفراد أسرته لحظة وصوله المنزل وبعد تنحيه عن العمل كنائب للرئيس

قوبل الفريق أول ركن كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان المشتركة ونائب رئيس المجلس الانتقالي السابق باستقبال عظيم من أفراد أسرته وذلك بعد وصوله لمنزله وتنحيه عن العمل كنائب لرئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عوض بن عوف.

ووفقاً للفيديو المتداول بشكل واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده محرر موقع النيلين فقد ارتفعت أصوات زغاريد النساء لحظة نزول الفريق أول من سيارته, حيث تلقى التبريكات والتهاني من جميع أفراد أسرته.

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ويشير محرر موقع النيلين إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق الفريق أول عوض ابن عوف, كان قد أعلن الجمعة الماضية تنحيه عن منصبه وإعفاء نائبه الفريق أول ركن كمال عبد المعروف, وذلك بعد يوم واحد من إعلانه رئيس للمجلس العسكري, وقال ابن عوف في بيان متلفز إنه قرر تعيين عبد الفتاح البرهان لما له من ثقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)