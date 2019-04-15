المعارضة السودانية تتمسك باعتصامها.. وخطتها الانتقالية

رغم اعلان المجلس العسكري السوداني، مساء الأحد، أنه يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة المقبلة، وعلى الرغم من تعيينه الفريق أبو بكر مصطفى رئيساً لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن، دعت المعارضة السودانية إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للأركان في الخرطوم.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان فجر الاثنين، على حسابه على تويتر، أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق مطالب الحراك التي عبر عنها بيان قوى الثورة والتغيير، الداعية إلى تكوين هياكل السلطة.