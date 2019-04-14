إلى أين تسير الأوضاع؟.. بقلم أسامة عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

٭ السوال أعلاه حيوي ومهم للغاية، يجب الإجابة عليه اليوم قبل الغد .. مد المجلس العسكري يده للجميع وأعلن عن حوار سياسي مع الجميع دون إقصاء لأحد .. وبثَّ تطمينات بتسليمه السلطة على الفور، وقتما اتفقت القوى السياسية … لكن يد المجلس ممدودة في الهواء، لم تجد أحداً لتصافحها.

٭ لنقدم قراءة سريعة لكافة الأطراف في المشهد .. تجمع المهنيين لا يزال في مربعة الأول لم يغادره حتى اللحظة .. هو وأنصاره يقفون في محطة الرحيل .. عدم اعتراف بالمجلس ومطالبة بالتسليم لحكومة مدنية، غير معروف ممن ستتكون .. أحزاب المعارضة أعلنت عدم الاعتراف بالمجلس العسكري.

٭ وأعلنت أحزاب المعارضة على لسان ساطع الحاج – حزب البعث – أن المجلس لا يمثل القوات المسلحة .. وحتى المؤتمر الوطني أعلن رفضه لقرارات المجلس .. جاء ذلك على لسان عضو القطاع السياسي بالحزب المهندس أبي عز الدين وقد اعتبروا أن ماجرى انقلاباً.

٭ كل ذلك على الرغم من أن الإعلان عن المجلس أنه سيضم كافة أجسام المنظومة الأمنية .. وهي القوات المسلحة، جهاز الأمن والمخابرات، قوات الدعم السريع وقوات الشرطة .. وفي ذات السياق خلف اعتذار قائد الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي) عن عضوية المجلس العسكري حزمة تساؤلات.

٭ من الواضح أن تأخير إعلان المجلس كان بسبب اعتذار حميدتي، والذي أصدر إعلامه بياناً لم يرو ظمأ المتابعين للأوضاع .. إن لم يكن قد فتح باب التكهنات على كافة الاتجاهات، مع التشديد على أن بيان الدعم السريع أكد أهمية أمن البلاد .. كذلك هبطت قيادات المعارضة على مكان الاعتصام .. وأصبحت جنباً إلى جنب مع المعتصمين .. في محاولة لتغيير مسار الأحداث السياسية المتلاحقة .. كل ذلك في ظل تلبد السماء بغيوم الشائعات وبشكل كبير جداً.

٭ أمس عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع بالسودان .. وقبلها كانت تعليقات عدد من الدول على ماجرى في السودان ..بعضها أحاديث حمالة أوجه بعض الشيء .. ليس فيها من دعم مباشر وقوي، وإن كانت القاهرة ناشدت الجميع بدعم الأشقاء في السودان – بحسب قولها- .. التحدى كبير أمام المجلس على الصعيد الخارجي.

٭ المجلس مطالب بتأكيد جديته في الانتقال السلمي بأسرع فرصة كما طالبت الولايات المتحدة .. والتي دعت من خلال وزارة الخارجية إلى تقصير عمر المجلس إلى أقل فترة .. وإن كان ذلك اعترافاً ضمنياً بالفترة الانتقالية في حد ذاتها.

٭ لكن في هذا هذه الأجواء الخانقة من الضرورة بمكان الإسراع بإيجاد معالجات للأوضاع .. لا يجدي اقتصار الحديث على ضرورة الاستماع لمطالب المحتجين فقط .. يجب بحث الأوضاع من كافة جوانبها .. الطريق الثالث مهم في هذا الوقت.

٭ ومهما يكن من أمر يجب الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك ليس مسؤولية القوات النظامية وحدها، بل المواطن كذلك .. أي حالة انفلات سيفتح الاحتمال على كل شيء وهذا ما نخشاه ولا نتمناه لبلادنا.