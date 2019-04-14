نظامي يردي قريبه قتيلا طعنا بسكين لهذا السبب….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دون قسم التكامل بالحاج يوسف بلاغاً تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي، المتعلقة بتسبيب الأذى الجسيم في مواجهة نظامي اعتدى طعناً بالسكين على قريبه، إثر نقاش دار بينهما بالشارع العام بمنطقة دار السلام بالحاج يوسف، وتم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاجات، وباشرت الشرطة بالإجراءات اللازمة، وتم القبض على المتهم، ومن خلال التحريات الأولية معه أقر بارتكابه الجريمة، وأفاد بأنه إثر نقاش وقع بينه وبين المجني عليه، على إثرها استل المتهم سكيناً، وسدد بها طعنه للمجني عليه، ومازالت الشرطة تواصل تحرياتها في البلاغ .
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