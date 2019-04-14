المجلس العسكري يطلب من الأحزاب مده بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طلب المجلس العسكري الانتقالي، من القوى السياسية، تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة، خلال فترة أقصاها “7” أيام تشتمل شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، ورؤيتهم بشأن الفترة الانتقالية المحددة بعامين، وشروطهم حول الحكومة المدنية.
وتمنى المجلس أن تتوافق القوى السياسية على شخصية قومية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة يوم “الأحد”، إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتتنافس في جو شفاف، دون إقصاء لأحد، للخروج من الوضع الحالي.
وأبدى زهد المجلس في السلطة قائلاً “والله العظيم لولا الرغبة في الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة”، وقطع زين العابدين بعدم سماح المجلس العسكري لأي شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأي سلوك.
من جانبه، قال عضو المجلس، الفريق جلال الدين الشيخ، إن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع، على أن تكون مكتوبة.
وطلب المجلس من القوى السياسية إعانته بالمبادرات لتسيير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق رغبات الشعب.
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