تجمع المهنيين يدعو لنقل السلطة إلى حكومة مدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا “تجمع المهنيين السودانيين” الذي قاد احتجاجات السودان التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الأحد، المجلس العسكري الانتقالي، لنقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة البشير.

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