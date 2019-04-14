الكاف (يسقط بس).. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لماذا اصرار الكاف على اقامة مباراة الهلال والنجم الساحلي في القاهرة.

• الاوضاع عادت الي طبيعتها سريعا في البلاد ومن حق الهلال التمسك بقيام اللقاء بأم درمان.

• أمر (الكاف) هذا ايضا غريب .. بعد أن منح الهلال حرية اختيار الدولة التي سوف تستضيف اللقاء وقرر الهلال اختيار اثيوبيا.

• عاد الاتحاد الافريقي وحدد القاهرة لاستضافة اللقاء في قرار اثار اكثر من علامة استفهام.

• المطلوب من مجلس الهلال التمسك بموقفه باللعب في الجوهرة الزرقاء.

• قرار مجلس الهلال برفض اللعب في القاهرة وجد ارتياحا وسط الاهلة .. كما طالبته القاعدة الرياضية الذهاب بعيدا والاعلان عن عدم السفر للقاهرة.

• اذا كان الكاف غير متأكد من استقرار الاوضاع في الخرطوم عليه ارسال وفد خاص للتأكد من ذلك.

• مباراة النجم الساحلي ليست مباراة عادية في مرحلة المجموعات حتي تقام في ارض محايدة.

• هذه المباراة مهمة للغاية سوف تحدد مصير الفريقين في الكونفدرالية والتأهل الي دور الاربعة.

• اذا أصر الكاف على قراره يجب انسحاب الهلال من البطولة وسوف يجد هذا القرار التأييد من القاعدة الرياضية.

• كما يجب ان تخاطب الجهات الرسمية في البلاد الكاف أن الحياة تسير بصورة عادية في العاصمة الخرطوم وام درمان ولا يوجد ما يمنع قيام المباراة في اي وقت يحدده الكاف.

• الازرق مؤهل للعبور للمرحلة التالية اكثر من الفريق التونسي .. لذلك يجب قيام المباراة بملعبه ووسط جماهيره.

• فريق الكرة بالنادي الازرق عاد الي تحضيراته وسط معنويات عالية من نجوم الفريق.

• شباب الثورة السودانية من مقر الاعتصام امام القيادة العامة للقوات المسلحة اشادوا بمشاركة نجوم الهلال في الاعتصام.

• وبمناسبة الحديث عن الثورة السودانية .. معقولة ثورة تفجرت بواسطة الشباب وسقط من بينهم نحو 100 شهيد فداءً للثورة والتغيير يتم تسليمها هكذا (باردة) للعجائز.

• لماذا قتل افراح الشعب السوداني يا هؤلاء.

• أخجلوا شوية .. وأمنحوا الشباب السوداني فرصته حتي يقود البلد بنفسه .. لأنه لم يري خيرا من السياسيين الذين حكموا طيلة العقود الماضية.

• ختاماً .. بالجد أخجلوا شوية.