الكاف (يسقط بس).. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لماذا اصرار الكاف على اقامة مباراة الهلال والنجم الساحلي في القاهرة.
• الاوضاع عادت الي طبيعتها سريعا في البلاد ومن حق الهلال التمسك بقيام اللقاء بأم درمان.
• أمر (الكاف) هذا ايضا غريب .. بعد أن منح الهلال حرية اختيار الدولة التي سوف تستضيف اللقاء وقرر الهلال اختيار اثيوبيا.
• عاد الاتحاد الافريقي وحدد القاهرة لاستضافة اللقاء في قرار اثار اكثر من علامة استفهام.
• المطلوب من مجلس الهلال التمسك بموقفه باللعب في الجوهرة الزرقاء.
• قرار مجلس الهلال برفض اللعب في القاهرة وجد ارتياحا وسط الاهلة .. كما طالبته القاعدة الرياضية الذهاب بعيدا والاعلان عن عدم السفر للقاهرة.
• اذا كان الكاف غير متأكد من استقرار الاوضاع في الخرطوم عليه ارسال وفد خاص للتأكد من ذلك.
• مباراة النجم الساحلي ليست مباراة عادية في مرحلة المجموعات حتي تقام في ارض محايدة.
• هذه المباراة مهمة للغاية سوف تحدد مصير الفريقين في الكونفدرالية والتأهل الي دور الاربعة.
• اذا أصر الكاف على قراره يجب انسحاب الهلال من البطولة وسوف يجد هذا القرار التأييد من القاعدة الرياضية.
• كما يجب ان تخاطب الجهات الرسمية في البلاد الكاف أن الحياة تسير بصورة عادية في العاصمة الخرطوم وام درمان ولا يوجد ما يمنع قيام المباراة في اي وقت يحدده الكاف.
• الازرق مؤهل للعبور للمرحلة التالية اكثر من الفريق التونسي .. لذلك يجب قيام المباراة بملعبه ووسط جماهيره.
• فريق الكرة بالنادي الازرق عاد الي تحضيراته وسط معنويات عالية من نجوم الفريق.
• شباب الثورة السودانية من مقر الاعتصام امام القيادة العامة للقوات المسلحة اشادوا بمشاركة نجوم الهلال في الاعتصام.
• وبمناسبة الحديث عن الثورة السودانية .. معقولة ثورة تفجرت بواسطة الشباب وسقط من بينهم نحو 100 شهيد فداءً للثورة والتغيير يتم تسليمها هكذا (باردة) للعجائز.
• لماذا قتل افراح الشعب السوداني يا هؤلاء.
• أخجلوا شوية .. وأمنحوا الشباب السوداني فرصته حتي يقود البلد بنفسه .. لأنه لم يري خيرا من السياسيين الذين حكموا طيلة العقود الماضية.
• ختاماً .. بالجد أخجلوا شوية.
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