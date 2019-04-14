اندية الدرجة الممتاز تضع شرطا للاتحاد العام بخصوص التمثيل الخارجي

الخليج 365 :

وافقت أندية الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، على مقترح قدمته اللجنة المنظمة للمسابقات حول كيفية اختيار الفرق التي سوف تمثل السودان ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، في 2020، وذلك تداركا لمشكلة عدم اكتمال الموسم الكروي، وفي وذات الوقت وضعت الأندية شرطا لقبول المقترح.

وترأس المهندس الفاتح باني نائب رئيس الاتحاد السوداني ورئيس اللجنة المنظمة، اليوم الأحد، اجتماعا بمقر الاتحاد، شرح فيه، مواجهة مشكلة عدم تمكنهم من إنهاء المقترح في 31 مايو/إيار المقبل، حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وأضاف أن “الكاف” حدد نهاية مايو/ أيار المقبل لتسليم أبطال السودان ببطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وأن هذا التاريخ لن يسعف الاتحاد في تكملة دوري النخبة.

وطرح بعده رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، لأندية الممتاز، مقترحا بأن يمثل السودان بالبطولتين القاريتين في 2020، بأصحاب المراكز الأربع الأولى عن النتيجة النهائية لدوري النخبة في 2018.

ووافقت أندية الممتاز على المقترح، ولكنها وضعت شرطين، الأول أن يخاطب “الكاف” حول إمكانية تمديد الموسم الكروي بالسودان لإكمال دوري النخبة، وأن يحتفظ بحق الأندية بالتمثيل بالبطولة العربية وسيكافا على أساس دوري 2019.

يذكر أن دوري النخبة الحالي، الذي يتم عادة اختيار أصحاب المراكز الأربعة الأولى به للتمثيل القاري، لم ينطلق بعد، بسبب الأحداث الأمنية في السودان.