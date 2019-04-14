والي الولاية الشمالية يطلع على عمليات حصاد القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اطلع والي الشمالية المكلف، اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري، خلال لقائه يوم الأحد بمكتبه، المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، م. عبد الهادي الحاج، على مجمل الأوضاع داخل الوزارة، وتعرف على سير عمليات حصاد محاصيل الموسم الشتوي.

أوضح الساعوري أن عمليات الحصاد تسير بصورة طيبة، حيث تم حتى الآن حصاد أكثر من 46 ألف فدان من جملة المساحات المزروعة بمحصول القمح بنسبة 38%.

وأشار إلى أن عدد الحاصدات العاملة الآن يبلغ 93 حاصدة، فيما ستصل للولاية خلال الفترة المقبلة 17 حاصدة أخرى لتسريع عمليات الحصاد، وأضاف أن موقف الجازولين والخيش مطمئن.