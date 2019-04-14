الولايات المتحدة: 100 مليون شخص معرضون لخطر العواصف والأعاصير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الأحد، إنّ العواصف المميتة والأعاصير، التي تضرب جنوبي الولايات المتحدة، تضع نحو 100 مليون شخص في خطر.

وأوضح ديريك فان دام، مسؤول الأرصاد الجوية بالشبكة أنّ ” الطقس القاسي، يهدد نحو 100 مليون أمريكي ويضعهم في خطر العواصف الخطيرة والأعاصير والرياح الشديدة”.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشرطة الأمريكية، مصرع طفلين (3 أعوام و8 أعوام) إثر سقوط شجرة على سيارة كانت تقلهم، بسبب العواصف التي تضرب شرقي ولاية تكساس.

بدورها، أشارت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، إلى وقوع إصابات عدة بين المواطنين في بلدة “روبرتسون” بتكساس.

وفي السياق، لفتت وسائل إعلامية إلى انقطاع الكهرباء عن بلدتي فرانكلين وبريموند.

وأطلقت هيئة الطقس الوطنية، تحذيرات من تزايد خطر الطقس السيء، في مناطق من تكساس ولويزيانا وجنوب أركنسو والمسيسبي وغرب ألاباما.

وأصدرت الهيئة تحذيرا من المستوى الرابع على مقياس من خمس درجات، بما يعني أن من المرجح هبوب عواصف عاتية لمدة طويلة وعلى نطاق واسع.