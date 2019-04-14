الخارجية الإيرانية: لا عذر لأوروبا في عدم تطبيق آلية التبادل التجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إنه لم يتبق للدول الأوروبية أعذار، فيما يتعلق بعدم تطبيق آلية “إنستيكس”، المستحدثة لدعم التبادل التجاري بينها وبين بلاده.

وأوضح ظريف، في تصريحات للصحفيين، الأحد، أن الآلية التي استحدثتها كل من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، تهدف لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأضاف أن العمل بها، كان يحتاج إلى استحداث آلية مماثلة لها في إيران، وهو ما تم بالفعل، حسب تعبيره.

وانتقد تأخر الدول الأوروبية في تطبيق هذه الآلية.

وأردف: “إيران لن تنتظر أحدا، على عكس ما يعتقدون”.

من جهة اخرى، أعلن الوزير الإيراني، استحداث آليات مماثلة، سيتم العمل بها مع دول أخرى (لم يسمها).

وفي 31 يناير،/كانون الثاني الماضي، استحدثت كل من فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، آلية “إنستيكس”، في العاصمة الرومانية بوخارست، وهي عبارة عن قناة مالية، بين هذه الدول وإيران.

وتحتوي الآلية على مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الناشط في الدول المذكورة ، وتهدف لمساعدة الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية في إيران على تفادي العقوبات الأميركية.