مراسلو “الجزيرة” يعودون للعمل في السودان بعد عزل البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الصحافي السوداني ومراسل الجزيرة بالسودان أحمد الرهيد، أن السلطات السودانية أعادت لمراسلي قناة “الجزيرة” الفضائية تراخيص العمل المسحوبة منهم في يناير الماضي، وذلك في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وقال “الرهيد” في تغريدة له على حسابه بتويتر ”السلطات السودانية تعيد تراخيص عمل فريق الجزيرة الذين سحبت منهم في يناير” وكشف أسماء هؤلاء المراسلين:”وهم المراسلين أسامة سيد أحمد وأحمد الرهيد، والمصور بدوي بشير.”

وكانت شبكة “الجزيرة” الإعلامية نددت في يناير الماضي، ببيان لها بسحب تراخيص مراسلين ومصور في مكتبها في العاصمة السودانية الخرطوم.

وجاء في بيان الشبكة حينها أن الإجراء متعسف وفاقد لأي مبررات موضوعية، ومناقض لحرية الإعلام، وأكدت أن مراسليها ملتزمون بسياستها التحريرية في تغطية الشأن السوداني، وتطورات الأحداث الجارية في البلاد.