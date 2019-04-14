الدوري الإنجليزي الممتاز كريستال بالاس x

15:05 مانشستر سيتي ليفربول x

17:30 تشيلسي الدوري الإسباني الدرجة الأولى جيرونا x

18:30 فياريال فالنسيا x

20:45 ليفانتي الدوري الإيطالي كييفو فيرونا x

18:00 نابولي Advertisements فروسينوني x

20:30 انتر ميلان الدوري الألماني الدرجة الأولى فورتونا دوسلدورف x

15:30 بايرن ميونيخ الدوري الفرنسي الدرجة الأولى سانت إيتيان x

17:00 بوردو ليل x

21:00 باريس سان جيرمان الدوري المصري المصري البورسعيدي x

17:30 الإسماعيلي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.