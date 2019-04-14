خبير اقتصادي يدعو لإجراءات عاجلة لتوفير السيولة النقدية

طالب الخبير الاقتصادي والأكاديمي، د.عبدالعظيم المهل، بإجراء محاكمات لمحاربة الفساد والحصول على الأموال المنهوبة لتساهم في توفير السيولة النقدية، وبضرورة تجفيف القنوات غير الرسمية وإعادة هيكلة الخدمة المدنية، والاستفادة من التجربة الهندية في حوسبة الأنظمة ومحاسبة الفساد.

وأوضح المهل، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن أهم الأولويات الاقتصادية للمرحلة الانتقالية تتمثل في تغيير منهج التعاطي مع القضايا الاقتصادية، والعمل على وضع منهجية واضحة لاتخاذ القرار الاقتصادي، بعيدا عن الهيمنة السياسية والتحيز لمناطق بعينها.

ودعا المسؤولين إلى الاهتمام أولاً بمعاش الناس، والعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم، خاصة الخبز والدواء والوقود والسيولة، وأن يتم الانفاق حسب أولويات الشعب السوداني.

وأكد أهمية الاتصال بالعالم الخارجي الإقليمي والدولي، والعمل على فك أموال السودان المجمدة لدى المنظمات الدولية، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، والمطالبة بإعفاء الديون، إضافة للترويج للاستثمار في السودان، وإعادة الاستثمارات الأجنبية التي هربت من السودان.