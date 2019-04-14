حزب "مؤتمر البجا" يبارك قرارات المجلس العسكري الانتقالي

أعلن رئيس حزب مؤتمر البجا، موسى محمد أحمد، مساعد رئيس الجمهورية السابق، دعم ومباركة حزبه لقرارات المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ودعا للالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والمحلية، وخاصة اتفاق سلام شرق السودان.
وطالب موسى خلال مؤتمر صحفي، يوم الأحد، بتوسيع قاعدة التشاور في ترتيبات الفترة الانتقالية بين القوى السياسية والحركات المسلحة، وكافة مكونات الشعب السوداني، للوصول إلى صيغة متوافق عليها.
وأكد موسى أن شراكتهم لم تكن مع حزب المؤتمر الوطني، بل كانت وما زالت مع الدولة، وفق اتفاقية سلام شرق السودان.
وتابع “لم نستكمل تنفيذ الاتفاقية حتى الآن نسبة للتحديات، أما الآن فإننا نطالب باستكمالها وتفعيلها”.
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