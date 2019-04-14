غبوش يرحب بتشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة البرهان

رحب القيادي البارز بجبال النوبة، كندة غبوش الإمام، بقرار رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بإعلان وقف إطلاق النار في كل الجبهات، ودعا إلى تأمين حدود ولاية جنوب كردفان مع دولة الجنوب، لضمان الاستقرار في المنطقة.

وعبر غبوش عن رضا أهل المنطقة بالتغيير الذي تم بقيادة البرهان، واعتبره خطوة أولى للإصلاح الشامل، لما اعترى البلاد من مشكلات وإفرازات حروب، ورحب بتشكيل المجلس العسكري الانتقالي من كفاءات عالية من هيئة قيادة القوات المسلحة.

وأشار إلى بروز بعض الأسماء التي كانت لها أدوار فاعلة في مسيرة السلام والاستقرار بجنوب كردفان، وعلى رأسهم ابن الولاية، الفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر العطا الذي كان قائداً للفرقة الرابعة عشرة بالمنطقة العسكرية بجنوب كردفان،

والذي ساهم بمشاركة اللواء شرطة عبدالرحمن سلاطين دارفور مدير شرطة الولاية السابق، والعميد أمن وقتها محمد آدم النقي مدير جهاز أمن الولاية، في وضع تصور لوالي الولاية الأسبق، اللواء أمن د. عيسى آدم أبكر، لقرار وقف إطلاق النار بالولاية صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وأسهمت في عودة أجواء السلام والاستقرار إلى كافة محليات الولاية حتى الآن.

في السياق، رحب غبوش بالوالي المكلف قائد الفرقة العسكرية للمواصلة مشوار التنمية الذي بدأه الوالي السابق، الفريق إبراهيم مفضل، ودعا المجلس في ذات الوقت إلى الأخذ في الاعتبار خصوصية القوى السياسية بالولاية في الحكومة الانتقالية القادمة.