المجلس العسكري يؤيد رئاسة شخصية مستقلة للحكومة

أعلن المجلس العسكري السوداني، الأحد، أنه يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة المقبلة.

وقال عضو بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إن المجلس يؤيد تولي شخصية “مستقلة” رئاسة حكومة “مدنية”، وذلك استجابة على ما يبدو لضغط الشارع من أجل نقل السلطة للمدنيين سريعا.

وصرح الفريق ياسر العطا، عضو المجلس، مخاطباً الأحزاب السودانية: “نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية. نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية”.

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وطلب المجلس العسكري الانتقالي في السودان، من القوى السياسية، تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها 7 أيام تشتمل على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء، وما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وشروطهم حول الحكومة المدنية.

وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة الأحد بحسب “العربية نت “: “إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتتنافس فيه جو شفاف دون إقصاء لأحد للخروج من الوضع الحالي”.

وأبدى زهد المجلس في السلطة قائلاً: “والله العظيم لولا الرغبة في الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة” وقطع بعدم سماح المجلس العسكري لأي شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأي سلوك.

وقال عضو المجلس، الفريق جلال الدين الشيخ، إن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع على أن تكون مكتوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)