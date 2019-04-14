التاريخ: 14-أبريل-2019
12 مشاهدة
أكد الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، على انسياب الدقيق للمطاحن والمخابز والبالغة مئة ألف جوال يومياً بصورة منتظمة لكل الولايات. وقال بحسب وكالة السودان للأنباء، إن حصة ولاية الخرطوم تبلغ 43 ألف جوال يومياً.
وأضاف الباشا أن الولايات الأخرى تستحوذ على 57 ألف جوال يومياً، وأشار إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالولايات لتسلم حصتها.
يشار إلى أن الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة إنتاج البلاد من محصول القمح لسد الفجوة من سلعة القمح، تهدف لزيادة المساحات المزروعة من القمح لتصل إلى ٩٠ بالمئة من الإنتاج، مما يسهم في سد فجوة الاستهلاك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “المخابز”: انتظام انسياب الدقيق للمطاحن والمخابز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.