“المخابز”: انتظام انسياب الدقيق للمطاحن والمخابز

أكد الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، على انسياب الدقيق للمطاحن والمخابز والبالغة مئة ألف جوال يومياً بصورة منتظمة لكل الولايات. وقال بحسب وكالة السودان للأنباء، إن حصة ولاية الخرطوم تبلغ 43 ألف جوال يومياً.

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وأضاف الباشا أن الولايات الأخرى تستحوذ على 57 ألف جوال يومياً، وأشار إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالولايات لتسلم حصتها.

يشار إلى أن الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة إنتاج البلاد من محصول القمح لسد الفجوة من سلعة القمح، تهدف لزيادة المساحات المزروعة من القمح لتصل إلى ٩٠ بالمئة من الإنتاج، مما يسهم في سد فجوة الاستهلاك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)