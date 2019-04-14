اتحاد النقل السوداني يؤكد انسياب حركة البضائع والأفراد بميناء بورتسودان

التاريخ: 14-أبريل-2019
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أكد الأمين العام لغرفة اتحاد النقل السوداني الصادق سوار الدهب أن حركة نقل البضائع الواردة والصادرة بميناء بورتسودان تسير بصورة طيبة.
وقال في تصريح بحسب (سونا) إن حركة نقل البضائع مستمرة بصورة منتظمة، وأكد استحالة توقف حركة النقل خلال هذا الفترة لارتباطها بتوفير السلع الإستراتيجية مثل الوقود والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها من ضروريات الحياة المعيشية.
وأضاف أن حركة الأفراد بولايات البلاد المختلفة منسابة عبر وسائط النقل المختلفة بصورة طبيعية، مبيناً أن قطاع النقل يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأوضح سوار أن مشكلة الشاحنات لشركات النقل قد تم حلها بالتنسيق مع إدارة المركز الضريبي الموحد وذلك بالعودة للتعامل بالإجراء القديم منعاً للإضرار بكل الأطراف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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