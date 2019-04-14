تفاصيل أول لقاء بين واشنطن ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي

رحب القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس، يوم الأحد، بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وأمن على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأميركية.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري، ستيفن كوتسيس، بحسب شبكة الشروق – وأطلعه على الأوضاع والتطورات بالبلاد، والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي وما اتخذه من خطوات للمحافظة على أمن واستقرار السودان.

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وسمي تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو موسى نائباً للرئيس بموجب مرسوم دستوري رقم/7/، صادر من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس.

وأدى حميدتي اليمين الدستورية السبت أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي،وبحضور رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)