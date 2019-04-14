توقعات بارتفاع تدريجي للحرارة خلال الأيام المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24ساعة، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة تدريجياً خلال الأيام المقبلة بجميع أنحاء البلاد، وتوقعت أن ترتفع درجات الحرارة في الشمال.

وتوقع رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أبوالقاسم إبراهيم إدريس، أن ترتفع درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد، متوقعاً أن ترتفع في الشمال ارتفاعاً تدريجياً يستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل، ثم تنخفض انخفاضاً مصحوباً بنشاط الرياح والغبار، وترتفع في شرق البلاد والأواسط ارتفاعاً تدريجياً يستمر إلى يوم الأربعاء المقبل، لتعاود الانخفاض يوم الخميس ويستمر إلى الأسبوع المقبل، وتنخفض درجات الحرارة بغرب البلاد من يوم الأربعاء ويستمر الانخفاض إلى الأسبوع المقبل.

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وأضاف أن درجات الحرارة في الأجزاء الجنوبية، فستكون مستقرة دون تغيير مع تشكيلات من السحب والأمطار الخفيفة في الأجزاء الجنوبية من ولايتي جنوب دارفور وكردفان.

وأشار بحسب الشروق – إلى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في الخرطوم 41 درجة مئوية وأدناها 23 درجة مئوية، ويتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حتى الخميس ثم تعاود الانخفاض.

وأبان أن درجات الحرارة انخفضت خلال الأيام الثلاثة الماضية بجميع أنحاء البلاد، وأن أعلى درجة حرارة ليوم أمس كانت 43 درجة مئوية سجلت في مدينتي ابونعامة وودمدني، وأدنى درجة حرارة 20 درجة مئوية سجلت في وادي حلفا صباح الأحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)