تعيين أسامة كاهن مديراً عاماً لشركة زين للاتصالات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت شركة زين السودان للاتصالات، تعيين أسامة كاهن مديراً عاماً للشركة.

وقرر العضو المنتدب لشركة زين الفريق طيار الفاتح عروة ترفيع منصب الرئيس التنفيذي للعمليات إلى درجة مدير عام.

وقال بيان صادر عن الشركة تحصل (باج نيوز) على نسخةٍ منه أن تعيين الكاهن جاء لمواكبة أعمال الشركة وخططها المستقبلية في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية

ووفقاً للبيان فإن المدير العام سيكون تحت الإدارة المباشرة للعضو المنتدب. المادة السابقة تعيين أبو بكر دمبلاب مديراً لجهاز الأمن

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