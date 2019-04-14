طلب عاجل من البرهان للقوى السياسية

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، القوى السياسية والأحزاب المعارضة لتقديم مقترحاتها بشأن الفترة الانتقالية خلال أسبوع. وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تأييده لمقترح قوى المعارضة بتولي شخصية مدنية للحكم. ويذكر أن أعلن البرهان، اليوم الأحد، تأييده تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة. ووعد رئيس المجلس العسكري في السودان بتشكيل حكومة مدنية ومطالبات من المحتجين بضم مدنيين إلىالمجلس الانتقالي، مجلس النواب في الشرق الليبي يعقد اولى جلساته في بنغازي، الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية وسط توترات بين الفصائل.



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