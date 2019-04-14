ماذا قال "البرهان" عن تولي شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة؟

ووعد رئيس المجلس العسكري في السودان بتشكيل حكومة مدنية ومطالبات من المحتجين بضم مدنيين إلى المجلس الانتقالي، مجلس النواب في الشرق الليبي يعقد اولى جلساته في بنغازي، الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية وسط توترات بين الفصائل.
وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.
وقال البرهان في أول كلمة تلفزيونية له إنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.
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