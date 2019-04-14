بايرن ميونيخ يهزم دوسلدورف ويستعيد صدارة البوندزليجا

فاز بايرن ميونيخ خارج أرضه على فورتونا دوسلدورف 4-1، اليوم الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب إسبريت أرينا ضمن منافسات الجولة الـ29.

سجل الفرنسي كينجسلي كومان هدفين، في الدقيقتين 15 و41، بينما أضاف سيرجي جنابري وليون جوريتسكا الهدفين الثالث والرابع، في الدقيقتين 55 و92، فيما أحرز دودي لوكيباكيو هدف دوسلدورف الوحيد، في الدقيقة 89.

رفع البايرن رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب البوندزليجا، بينما توقف فورتونا عند 37 نقطة في المركز العاشر.

