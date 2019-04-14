أحزاب المعارضة تتغيب عن اجتماع المجلس العسكري

بدأ بالخرطوم اليوم الأحد أول لقاء تشاوري للمجلس العسكري الانتقالي بالأحزاب السياسية لمناقشة متطلبات المرحلة الانتقالية؛ غابت عنه احزاب قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي الذي اسقط الرئيس عمر البشير.
وترأس الاجتماع اثنين من أعضاء المجلس؛ الفريق ياسر العطا؛ والمتخدث الرسمي باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي.
وقال العطا ان منصب رئيس الوزراء سيكون من نصيب شخصية قومية لا انتماء له للأحزاب السياسية.
وتفاجأ المشاركين بحضور ممثل حزب المؤتمر الوطني؛ عمر باسان؛ الذي كان المجلس قد تعقده بعدم دعوته باعتباره الحزب الذي قامت الثورة ضد حكمه في السلطة.
وطالبت احزاب مشاركة بحل حزب المؤتمر الوطني ومحاسبة قيادته وتصفية دوره.
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