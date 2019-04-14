مان سيتي يهزم كريستال بالاس بثلاثية ويتصدر الدوري الانجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً غالياً على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

سجل أهداف مانشستر سيتي رحيم سترلينج "هدفين"، وجابرييل جيسوس "هدف"، فى الدقائق 15 و63 و90 على التوالى، بينما جاء هدف كريستال بالاس الوحيد عن طريق لوكا ميليفوجيفيتش فى الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ونجح رحيم سترلينج في تسجيل أكثر من 20 هدفا في جميع البطولات لموسمين متتاليين للمرة الأولى في مسيرته.

وخاض مانشستر سيتي مباراة كريستال بالاس اليوم بتشكيل ضم كلاً من إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، كومباني، لابورت، ميندي، جوندوجان، دي بروين، ديفيد سيلفا، رحيم سترلينج، ليروي ساني، سيرجيو أجويرو، وعلى مقاعد البدلاء، موريتش، دانيلو، ستونز، بيرناردو سيلفا، رياض محرز، أوتامندي، جيسوس.

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ونجح مانشستر سيتي في الثأر من الهزيمة التي تعرض لها أمام كريستال بالاس بنتيجة 2 – 3 في مباراة الدور الأول التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، كما نجح في إستعادة توازنه عقب الهزيمة التي تعرض لها الثلاثاء الماضي أمام توتنهام بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "وايت هارت لين"، في "ذهاب" ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

يأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه كريستال بالاس بتحقيق الفوز الثاني على التوالي خلال موسم واحد أمام مانشستر سيتي في الدرجة الممتازة منذ موسم 1972 – 1973.

هذا الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 83 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول الذي يلتقي بعد قليل مع تشيلسي بملعب "أنفيلد"، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 39 نقطة في المركز الـ 13.