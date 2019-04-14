أخبار لا تفوتك| رسالة من الخارجية.. و"دمبلاب" بديلًا لـ"قوش" (موجز)

تعيين أبو بكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن والمخابرات والقرشي نائبًا له

قرر المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأحد تعيين أبو بكر دمبلاب رسمياً مديراً لجهاز الأمن والمخابرات في السودان.

وقال إعلام المجلس، إن “رئيسه عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بتعيين الفريق أبو بكر دمبلاب مديرا عاما لجهاز الامن والمخابرات الوطني، بعد قبوله استقالة (قوش) من المنصب، التي قدمها ليل الجمعة”.

وعين البرهان، اللواء عوض الكريم القرشي في منصب نائب مدير جهاز المخابرات.

المجلس العسكري السوداني يحقق مطلبا جديدا للمعارضة

حقق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان، مطلبا جديدا للقوى المعارضة في السودان.

ونقلت "العربية نت" عن وزارة الإعلام السودانية، تأكيدها على أن المجلس العسكري الانتقالي، لبى أبرز مطلب لقوى المعارضة السودانية، بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وقالت وزارة الإعلام، إن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وأضافت أن المجلس العسكري قرر السماح لكافة الأجهزة الإعلامية بمزاولة كافة أعمالها من دون قيود.

الهلال يطالب بمواجهة النجم الساحلي في أم درمان

طالب الهلال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بمواجهة النجم الساحلي في أم درمان، بإياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتلقى "الكاف"، خطابًا جديدًا، من الهلال، طالب فيه الاتحاد بإعادة النظر في قراره بخوض مباراته ضد النجم الساحلي، في القاهرة، وخوضها في أم درمان.

وقال الهلال، إن الأسباب الأمنية بالسودان، تغيرت وذلك بعد أن أعلنت السلطة الجديدة رفع حظر التجوال ورفع حالة الطوارئ، وفتح مطار الخرطوم منذ اليوم أمام الملاحة الجوية.

يذكر أن "الكاف" كان قد خاطب الهلال يوم الخميس، وطلب منه، اختيار مصر، أو إثيوبيا لخوض المباراة أمام النجم الساحلي، قبل أن يفاجئ نادي الهــلال ويحدد القاهرة مكانًا للمباراة، وهو ما احتج عليه الهلال.

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السودان يوجه رسالة إلى العالم بشأن بيان رئيس المجلس العسكري

أكدت وزارة الخارجية السودانية التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية. وقالت الخارجية السودانية: "نتطلع لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة للمجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية لتحقيق رغبات الشعب السوداني".

وأعربت الخارجية السودانية عن تطلعها لتفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية في تحقيق رغبات الشعب السوداني، مؤكدة أن السودان يجدد التزامه بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقات المحلية والإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية اليوم الأحد "بناءً على ما جاء في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تجدد الوزارة التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأضاف البيان "تتطلع وزارة الخارجية لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".

رسالة عاجلة من رئيس المجلس العسكري المستقيل إلى "البرهان"

بعث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان المتنحي عن منصبه، الفريق أول ركن عوض بن عوف، برسالة عاجلة إلى خليفته في رئاسة المجلس العسكري، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" رسالة عاجلة بعث بها عوض بن عوف إلى رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي بتشكيلته الجديدة.

وقال ابن عوف في برقيته: "من الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق إلى الأخوة رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، تهنئة من القلب خالصة".