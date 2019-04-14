تحطم طائرة حربية للجيش الوطنى الليبى جنوب طرابلس

قالت مصادر عسكرية إن طائرة حربية للجيش الوطنى الليبى تحطمت فى جنوب طرابلس اليوم الأحد. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن. وكثف الجيش الوطنى الليبى هجماته الجوية خلال اليومين الماضيين فى إطار حملة للسيطرة على العاصمة التى تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

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