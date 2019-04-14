وأفادت "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري استهدفت عبر ضربات نارية مركزة بالمدفعية تجمعات وآليات لتنظيم "جبهة النصرة" في أطراف بلدة المنصورة بالريف الشمالي.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستهدافات حققت إصابات مباشرة وأدت لمقتل وإصابة عدد من مقاتلي التنظيم وتدمير آلياتهم وعتادهم.
وكان الطيران الحربي الروسي، شن في وقت متأخر من مساء أمس السبت، سلسلة غارات دمر من خلالها أهدافا تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف محافظة إدلب السورية.
وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك": "إن الطيران الحربي الروسي في سوريا نفذ قبيل منتصف ليل السبت — الأحد 14 غارة على مواقع ومستودعات ذخيرة تابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في ريف إدلب".
وأضاف المصدر، أن طائرات الاستطلاع تمكنت من رصد محاولة المسلحين تخزين أسلحة وذخيرة ونقل مقاتلين إلى محورين بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، ما استدعى تعاملا مباشرا مع هذه التحركات المعادية من خلال عدة غارات جوية دقيقة.
وأوضح المصدر، أنه نتيجة هذه الغارات تم تدمير عدة مقرات تابعة للنصرة في أحراش بلدة بسنقول واروم الجوز بمحيط مدينة أريحا بشكل كامل، إضافة إلى تدمير عدة آليات كانت بحوزة المسلحين، كما أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غارات الطيران الروسي... الجيش السوري يستهدف "النصرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.