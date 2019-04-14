الجيش الإسرائيلي يسحب تعزيزاته العسكرية من حدود غزة

قرر الجيش الإسرائيلي، الأحد، سحب كافة القوات التي نشرها نهاية الشهر الماضي على حدود قطاع غزة تحسباً لأي تصعيد من فصائل الفصائل الفلسطينية.



وحسب القناة الإسرائيلية الـ (12)، فإنه بعد تقييم للوضع تقرر سحب كافة القوات التي تم تعزيزها في القيادة الجنوبية على حدود قطاع غزة إلى مهام التدريب لتحسين الاستعداد.

ونقلت القناة عن الجيش الإسرائيلي قوله، إنه ما زال مستعداً للغاية ويعمل بسرعة وفقا للحاجة وتقييم الوضع، وذلك في إطار استعداداته للمواجهة مع الفصائل بغزة.